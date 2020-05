Werner, ds RB Lipsia: «Non vogliamo venderlo ad una cifra inferiore al suo valore» (Di venerdì 1 maggio 2020) Oliver Mintzlaff, direttore sportivo del RB Lipsia, ha parlato di Timo Werner: obiettivo di mercato di tante big europee Il direttore sportivo del RB Lipsia, Oliver Mintzlaff, ha parlato ai microfoni di Sport 1 di Timo Werner. Il giovane attaccante tedesco è ambito da molti club europei (Liverpool e Bayern Monaco soprattutto) ma il club non intende fare sconti circa la cessione del classe 1996. MERCATO – «Dovremmo vendere prima di acquistare. Ma penso che possiamo fare poche cessioni e soprattutto non vogliamo vendere i nostri giocatori al di sotto del valore di mercato. Abbiamo una buona squadra. Se non riuscissimo a giocare, non potremmo assolutamente fare i conti con nuovi trasferimenti; questo sarebbe lo svantaggio più grande». Werner – «Con questa crisi del Covid-19, attualmente abbiamo altri problemi rispetto alle ... Leggi su calcionews24 RB Lipsia - Werner : non solo gol - il tedesco crea tante occasioni

Lipsia - Krosche : «Werner? Nessuna richiesta per lui - qui è a suo agio»

Ultime Notizie dalla rete : Werner Lipsia DS Lipsia: “Werner non andrà via gratis. Potremmo cedere, ma servirà la giusta offerta” passioneinter.com Werner, ds RB Lipsia: «Non vogliamo venderlo ad una cifra inferiore al suo valore»

Werner: «Futuro? Preferisco club straniero a un trasferimento al Bayern»

L’attaccante dell’RB Lipsia Timo Werner apre a un futuro all’estero: le parole dell’obiettivo di mercato di Juve e Inter Nella prossima finestra di mercato, Timo Werner potrebbe dire addio all’RB Lips ...

