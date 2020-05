Primo maggio | le storie dei lavoratori “essenziali” che non si sono mai fermati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) C’è Gaetano che col suo camion sposta i container pieni di merci da Genova a Milano, Vicenza, Treviso e ritorno e non trova più un posto dove fare una doccia e mangiare un pasto caldo. Marta che ha dovuto scioperare perché la sua azienda – principi attivi per la farmaceutica – garantisse la sicurezza, dopo i primi casi di contagio tra i dipendenti. Federico che pedala otto ore per portare i pasti a domicilio e fa i conti con la concorrenza di chi per guadagnare qualcosa si è reinventato rider. Enea che fa il panettiere in un ipermercato e nonostante le code all’ingresso rischia la cassa integrazione. E poi Gianluca, Nelson, Arafat, Hamza, magazzinieri che smistano i pacchi con i nostri acquisti online e hanno tanti colleghi malati di Covid: tremorti. Alessandro invece si ritiene fortunato: la centrale elettrica in cui si occupa ...