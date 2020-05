Madonna positiva al CoronaVirus | “Ho fatto il test | sono stata contagiata”

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 1 maggio 2020)trovataal. La cantante ha confessato via Instagram di essercontagiata dal Covid-19 ma di non essersene neanche accorta, essendo fra quelle persone che sirivelate essere asintomatiche. “Hounl’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al, quindicontagiata dal Covid-19. Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda. Ecco la buona notizia: domani è un altro giorno, mi sveglierò e mi sentirò diversamente”.per fortuna ha passato le ultime settimane in autoquarantena nella sua casa in Portogallo, quindi non ha potuto contagiare nessun estraneo alla sua cerchia di affetti. Visualizza questo post ...