«L’autocertificazione? Dal 18 maggio deve essere abolita» (Di venerdì 1 maggio 2020) Pierpaolo Sileri del MoVimento 5 Stelle, viceministro alla Salute che aveva annunciato che dal 4 maggio si potranno andare a trovare gli “amici” in quanto “affetti stabili”, oggi con il Corriere della Sera parla dell’autocertificazione della discordia e ne chiede l’abolizione: È stato un errore imporre l’autocertificazione? «Non so se è stato un errore. Io forse non l’avrei messa, ma capisco la logica. C’è sempre qualche furbo. Ma se guardiamo questi due mesi, il 95% degli italiani ha rispettato le regole. Non serve mettere un cartello sui ponti del Tevere: non buttatevi di sotto altrimenti morite. Lo sappiamo. Almeno dal 18 maggio io abolirei l’autocertificazione». Anche perché la confusione sui congiunti è massima. Lei ha esteso la categoria agli amici, ma solo ... Leggi su nextquotidiano Come compilare l’autocertificazione se si vanno a trovare i congiunti dal 4 maggio

Coronavirus - le novità dell'autocertificazione dal 4 maggio : per le visite ai 'congiunti' si dovrà indicare la parentela ma non il nome

