Lauro | i Kennedy made in Sud | 50 anni dalla morte di Gioacchino | nell’ora più buia

(Di venerdì 1 maggio 2020) Armatore, parlamentare per tre legislazioni, sindaco, presidente del Calcio Napoli, ma sopratutto figlio di un padre ingombrante, O’ Comandante. Il 1° maggio ricorre il 50esimoversario delladi, primogenito di Achille. Uomo generoso e stravagante, non sempre compreso dal padre. Fu invece commemorato in aula con grande elogio da Sandro Pertini, allora Presidente della Camera. Oggi gli psicanalisti spenderebbero fiumi di parole nel tentativo di sviscerare quel rapporto non risolto fra padre e figlio. Troppo autoritario il primo, bisognoso di essere ascoltato il secondo. Pochi sanno chefu autore di un libro (1945), Io difendo mio padre, scritto per dimostrare l’innocenza del padre dalle accuse di collusione con il fascismo. Il libro è una ricostruzione della storia sulla Flottadalle sue origini e comprende un’ampia ...