La «Hollywood» di Ryan Murphy e Netflix è tutta un’altra storia Recensione

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 maggio 2020), il primo vero prodotto diper la sua nuova “casa” (), è l’apice di vent’anni di bellissimo (e profondo) intrattenimento. Una serie bella, eccitante, divertente e pure amara, ben recitata e ben diretta che più ti ammalia e più… mette in mutande te e l'ipocrisia che circondae società. Da Glee, dove l’ha presa larga, in poi,è riuscito a fare meglio di tutti una cosa difficilissima: rinnovare la televisione, facendo ottimi show - con idee nuove, sempre carichi di fascino erotico e un po’ di brividi ma pieni anche di umorismo e grande musica, resuscitando, mescolando o rinnovando generi, curando stile ed estetica in modo impeccabile e lavorando sul casting da couturier (senza una sbavatura, una, nelle scelte) - il tutto raccontando al meglio l’America e la ...