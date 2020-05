Iliad Voce comprende 10 giga e chiamate internazionali per tutto aprile (Di venerdì 1 maggio 2020) Iliad ha deciso di prorogare fino al 18 maggio 2020 l'iniziativa di solidarietà relativa alla tariffa Iliad Voce. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Iliad Voce comprende 10 giga e chiamate internazionali per tutto aprile proviene da tuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid Iliad Voce comprende 10 giga e chiamate internazionali per tutto aprile

Lo scorso marzo, poco dopo il decreto governativo che aveva imposto una quarantena forzata su tutta Italia, Iliad aveva deciso di aderire alle iniziative di Solidarietà digitale con un bonus riservato ...

Più videogiochi che smart working; così gli italiani hanno occupato la rete nelle settimane del lockdown

MILANO - Natale con i tuoi e Pasqua al cellulare. Domenica 12 aprile e tutta la settimana prima, a causa del lockdown, è stato registrato il nuovo record di traffico voce sul mobile, con punte fino al ...

