Haaland | «Ronaldo dice ‘segnerò e vincerò’ e poi lo fa davvero»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Erling Braut, attaccante del Borussia Dortmund, ha parlato di Cristianoe non solo Il centravanti del Borussia Dortmund, Erling Braut, elogia il suo idolo: Cristiano. Il calciatore norvegese ha elogiato anche il suo attuale compagno di squadra Giovanni Reyna. Ecco le sue parole a ESPN. CR7 – «Il mio modello è Cristiano. Lui è uno che: ‘Oggi vincerò e segnerò’. E poi lo fa. Glielo leggi in faccia». REYNA – «E’ giovanissimo ma è molto calmo, sembra che non gli importi nulla. E’ un grande talento, io lo definisco il sogno americano: sono certo che arriverà in cima al mondo». REAL MADRID – «Io al Real? Sono contento qui, mi sono divertito molto dal mio debutto, questa la cosa più importante della mia vita, sorridere ...