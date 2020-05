Fregene, abbandonata in un sacco la balenottera ritrovata morta in spiaggia (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ proprio un triste destino, quello della balenottera avvistata il 10 aprile davanti al porto di Anzio. Dopo l’entusiamo per l’evento, postato dalla pagina Creature del Mare, Associazione ambientalista che si batte per la tutela del mare, appena 10 giorni dopo si è scoperto che la balenottera era morta. C’è infatti stato il ritrovamento dell’animale spiaggiato a Fregene, davanti allo stabilimento balneare “Il Glauco”. Sul posto il giorno stesso, quindi il 29 aprile, erano giunti la Capitaneria di Porto di Fregene per il pronto intervento e il giorno dopo, quindi ieri 30 aprile, l’animale sarebbe dovuto essere recuperato e consegnato all’istituto zooprofilattico che avrebbe dovuto nei prossimi giorni ad analizzarlo per scoprire la causa della sua morte. Invece ad oggi, 1 maggio, la carcassa della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ proprio un triste destino, quello dellaavvistata il 10 aprile davanti al porto di Anzio. Dopo l’entusiamo per l’evento, postato dalla pagina Creature del Mare, Associazione ambientalista che si batte per la tutela del mare, appena 10 giorni dopo si è scoperto che laera. C’è infatti stato il ritrovamento dell’animaleto a, davanti allo stabilimento balneare “Il Glauco”. Sul posto il giorno stesso, quindi il 29 aprile, erano giunti la Capitaneria di Porto diper il pronto intervento e il giorno dopo, quindi ieri 30 aprile, l’animale sarebbe dovuto essere recuperato e consegnato all’istituto zooprofilattico che avrebbe dovuto nei prossimi giorni ad analizzarlo per scoprire la causa della sua morte. Invece ad oggi, 1 maggio, la carcassa della ...

