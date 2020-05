Falsa ordinanza revoca le passeggiate | la Regione Toscana | Pronta la denuncia

(Di venerdì 1 maggio 2020) FIRENZE. Un falso l'regionalechela possibilità di passeggiare e andare in bicicletta nel proprio comune al via proprio da oggi. Lo rende noto laspiegando che il falso provvedimento, indicato comenumero 47 del 30 aprile 2020, sta circolando in chat e nei social in queste ore. "Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso - si spiega -. Nel segnalarlo si rende noto che l'Avvocatura regionale è stata già investita del caso" e domani "sarà presentataper falso materiale e ideologico". Nel sedicente provvedimento sil'numero 46 firmata mercoledì scorso dal governatore toscano Enrico Rossi che consente l'attività motoria nel perimetro comunale. Oltre allail testo fake prevede per i trasgressori una pena fino a 5 anni ...

