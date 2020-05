Celant? Un grande della critica tutto curiosità e intransigenza

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Vittorio Sgarbi Lo storico e critico d'arte GermanoVittorio Sgarbi racconta il suo rapporto con il curatore che ha incarnato la rivoluzione italiana dell'Arte povera Sono certo che, se fossi morto io, lui non scriverebbe di me. Mi riferisco a Germano, scomparso ieri, a 80 anni, dopo una lunga malattia ma, senza pudore, messo nel conto dei morti per Coronavirus. Certo che era piùdi me, lo avevo conosciuto nel 1970, quando lui aveva 30 anni e io diciotto. Era venuto a Bologna, nel pienocontestazione studentesca per parlare, in un convegno alternativo, di Arte povera, ed era antropologicamente diverso da noi, studenti, nelle contraddizioni del movimento che, in lui, sembrava incredibilmente metabolizzato, come se facesse partesua più profonda natura umana. Vestiva di nero, con giacche e pantaloni di pelle e aveva i lunghi ...