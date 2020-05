Barbara d’Urso | consigli a casa prima di Pomeriggio 5!

Leggi su solodonna

(Di venerdì 1 maggio 2020) Anche oggi 1 maggio5 ed’Urso andranno regolarmente in onda per poter raccontare nuove storie e realizzare i nuovi collegamenti con tanti ospiti.d’Urso è davvero instancabile e oggi 1 maggio, nonostante sia la festa dei lavoratori, va regolarmente in onda con il suo programma deldi Canale 5:5. Dopo aver saltato la puntata di Pasqua di Live non è laArticolo completo:d’Urso:di5! dal blog SoloDonna