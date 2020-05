Ascierto | “A queste condizioni | e con questi i numeri | il calcio può ripartire a giugno”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Se i giocatori vengono tamponati ogni settimana – così so se c’è una persona infetta e la isolo – considerando che non c’è distanziamento fisico, le possibilità di contagio sono minori. Insi può pensare che – conancora più bassi – si può riaprire ila porte chiuse“. Ad affermarlo, a Radio Punto Nuovo, è il medico oncologo dell’ Istituto Pascale Paolo. “Ci vuole grande organizzazione, se è fattibile o meno dipende da come si metterà il virus, ma da qui si può. Se i calciatori non vengono messi in sicurezza e con loro tutti gli operatori, non ci sono le. Operaio più a rischio di un calciatore? La fase 2 è di conoscenza, ovvero sapere chi è infetto o non è ...