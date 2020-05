Renzi a Conte: "Siamo a un bivio, non possiamo delegare tutto agli scienziati" (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo gli attacchi della minoranza, il fuoco amico, forse più temuto. Matteo Renzi, incalza il premier Giuseppe Conte sulla Fase 2. Dopo l’informativa del presidente del Consiglio al Senato sull’emergenza coronavirus, il leader di Italia Viva rivolgendosi all’inquilino di Palazzo Chigi dice: "Siamo ad un bivio. Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, non era facile. Nella fase 2 della politica non basta giocare sul sentimento della preoccupazione o sulla paura, c'è una ricostruzione devastante da fare. Richiederà politica, visione, scelte coraggiose e che non può essere ferma nel modo in cui abbiamo iniziato".Renzi, non è una novità, chiede un’accelerazione sulle riaperture: "Il suo intervento esige risposte in nome della verità e della libertà. Da due mesi 60 ... Leggi su blogo Fase 2 - Conte si difende in Parlamento. Ma Renzi gli dà l’ultimatum

