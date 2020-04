Previsioni Meteo, la tendenza per la seconda decade di maggio: verso una fase più piovosa nel cuore della primavera (Di venerdì 1 maggio 2020) Il nuovo mese, l’ultimo strettamente più primaverile, sembra esordire con un assetto moderatamente anticiclonico, anche se con alta pressione non particolarmente forte sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, bensì più strutturata sui settori occidentali del nostro bacino. Il tempo per la prima decade del mese, potrebbe essere in prevalenza stabile e soleggiato, salvo ogni tanto locali fastidi sulle regioni più orientali, tuttavia fastidi di poco conto e probabilmente con andamento pluviometrico un po’ sotto la media. A quando, allora, possibili azioni bariche più instabili o magari anche perturbate per il Mediterraneo centrale e l’Italia? Dalle nostre indagini, per la seconda decade del mese la circolazione a scala euro-atlantica potrebbe essere più ... Leggi su meteoweb.eu Meteo Roma : previsioni per venerdì 1 maggio

