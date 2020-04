Polo Mercitalia (Gruppo FS), TX Logistik trasporta in Germania 1.500 container di materiale sanitario (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – TX Logistik, società del Polo Mercitalia, ha iniziato a trasportare in Germania un lotto di 1.500 TEU (misura standard di volume nel trasporto dei container ISO), equivalente a 20 treni completi, contenenti materiale sanitario prodotto da una multinazionale tedesca leader nella produzione di prodotti medicali e per la cura della salute. Una parte di questi prodotti è destinata alle esportazioni oltremare, per cui nelle prossime settimane verrà trasportata dagli stabilimenti produttivi della multinazionale tedesca ai porti di imbarco di Amburgo e Bremenhaven, utilizzando sempre i servizi di TX Logistik. Prosegue pertanto senza sosta l’impegno del Polo Mercitalia, holding del Gruppo FS Italiane, nel trasporto ferroviario di prodotti medico-sanitari, fondamentali in tempi di Covid-19. Leggi su quifinanza Polo Mercitalia - Tx Logistix raddoppia treni in Svezia per Coop

