“Niente è come sembra”. Elena Sofia Ricci lo rivela a poche ore dalla nuova puntata di “Vivi e lascia vivere” (Di giovedì 30 aprile 2020) Manca poco alla nuova puntata di Vivi e lascia vivere, la fiction di Rai 1 che vede come protagonista la bella Elena Sofia Ricci. Una fiction che ha appassionato da subito il pubblico e che ha fatto registrare alla Rai numeri da capogiro: la prima puntata, andata in onda giovedì 23 aprile, è stata vista da 7,1 milioni di telespettatori e ha totalizzato uno share del 26%. Una partenza col botto che forse l’attrice non si aspettava. Per chi si fosse perso la prima puntata, Vivi e lascia vivere racconta la storia di Laura, una donna che ha una vita apparentemente normale. E che un bel giorno viene sconvolta da una notizia tremenda: la morte del marito in un incendio. Laura in un attimo perde tutto: il compagno di una vita, il lavoro, la voglia di vivere, la speranza. Ma poi, in piena crisi esistenziale, trova il coraggio per ripartire e crearsi da zero una nuova vita. ... Leggi su caffeinamagazine Elena Sofia Ricci su Vivi e lascia vivere svela : “Niente è come sembra”

Coronavirus - come cambierà la nostra vita nei prossimi mesi : “Niente più orari di punta - dovremo riprogettare le giornate”

Coronavirus - Matilde Brandi : “Niente sarà più come prima” (Di giovedì 30 aprile 2020) Manca poco alladi Vivi e lascia vivere, la fiction di Rai 1 che vedeprotagonista la bella. Una fiction che ha appassionato da subito il pubblico e che ha fatto registrare alla Rai numeri da capogiro: la prima, andata in onda giovedì 23 aprile, è stata vista da 7,1 milioni di telespettatori e ha totalizzato uno share del 26%. Una partenza col botto che forse l’attrice non si aspettava. Per chi si fosse perso la prima, Vivi e lascia vivere racconta la storia di Laura, una donna che ha una vita apparentemente normale. E che un bel giorno viene sconvolta da una notizia tremenda: la morte del marito in un incendio. Laura in un attimo perde tutto: il compagno di una vita, il lavoro, la voglia di vivere, la speranza. Ma poi, in piena crisi esistenziale, trova il coraggio per ripartire e crearsi da zero unavita. ...

carlosibilia : Oggi la Lega non trova niente di meglio da fare che giocare con la salute di tutto @Montecitorio . Si tolgano la ma… - borghi_claudio : @GioMalafarina SI pensava che la sicurezza dovesse essere un valore non negoziabile, che in attesa della 'ristruttu… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE “Sulle Rsa credo proprio che non abbiamo sbagliato niente. Se lo rifaremmo? Certamente” (At… - Emininnik : RT @titofaraci: Nelle storie di Diabolik, non esiste nessuna forma di religione. Niente chiese, preti, cimiteri con croci... Un mondo laico… - JohnHard3 : RT @carlosibilia: Oggi la Lega non trova niente di meglio da fare che giocare con la salute di tutto @Montecitorio . Si tolgano la mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : “Niente come Andare a trovare i «congiunti» è possibile ma serve sempre l’autocertificazione Il Sole 24 ORE