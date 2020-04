Nato, elicottero scompare tra Grecia e Italia: trovati i resti nel mar Ionio. I media greci: “Trovato un corpo, altri 5 ancora dispersi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Un elicottero dell’aeronautica canadese nel corso di un’operazione della Nato nel Mediterraneo è precipitato in mare. Il velivolo era scomparso ieri sera dai radar mentre sorvolava le acque internazionali tra la Grecia e l’Italia. Secondo l’emittente televisiva statale greca, i detriti e il corpo di uno dei passeggeri sono stati ritrovati nel Mar Ionio. Gli altri cinque militari a bordo sono ancora dispersi. L’elicottero apparteneva alla fregata canadese Fredericton e stava partecipando all’esercitazione Standing Maritime Group, la forza di reazione rapida marittima dell’Alleanza atlantica. Mentre sorvolava le acque ad ovest dell’isola di Cefalonia, tra l’Italia e la Grecia, è scomparso dai radar: il velivolo stava entrando nello spazio aereo Italiano quando si sono perse sue notizie. I rottami del velivolo, secondo una ... Leggi su ilfattoquotidiano Elicottero Nato scomparso in mare tra Grecia e Italia : a bordo 6 persone - trovati rottami

