Napoli, Maggio dei Monumenti online: edizione dedicata a Giordano Bruno (Di giovedì 30 aprile 2020) Comune di Napoli: il Maggio dei Monumenti “Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi” si svolgerà secondo le nuove modalità dettate dall’emergenza Covid-19 sui canali social dell’Assessorato alla Cultura. OMaggio ad Aldo Masullo. Il tema del Maggio dei Monumenti di quest’anno è Giordano Bruno 20/20: la visione oltre le catastrofi. Un’edizione dedicata a Giordano Bruno, pensatore moderno, eclettico, autore di innumerevoli tesi scientifiche, teologiche e filosofiche, che inquietarono così profondamente l’ortodossia cattolica da spingere il tribunale dell’Inquisizione a condannarlo al rogo, dopo interminabili processi e audizioni, durante i quali Bruno scelse di non ritrattare mai alcuna delle sue convinzioni. Al tema si aggiunge il doveroso e sentito oMaggio al filosofo Aldo Masullo, cittadino onorario ... Leggi su 2anews Napoli - Maggio dei Monumenti nel ricordo di Giordano Bruno e Masullo

Aci Napoli - dal 4 maggio uffici aperti al pubblico

