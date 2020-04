Merkel: «Non esiste un modello per la sfida al virus. Nessun grande evento fino al 31 agosto» (Di giovedì 30 aprile 2020) È durato dieci minuti il discorso di Angela Merkel sulle decisioni del governo federale in merito all’emergenza coronavirus. Niente papielli inutilli. E alle domande risponde in maniera stringata e precisa. Un altro mondo. La Cancelliera ha parlato di “scelte difficili” a proposito delle decisioni da prendere in merito alla vita pubblica. «Non esiste un modello per la sfida al virus» Ha ringraziato i tedeschi per il loro sostegno e la loro collaborazione alle misure prese contro la pandemia. «Ogni allentamento delle restrizioni fa sì che la gente si muova di più. Per questo motivo dobbiamo tenere costantemente sotto controllo gli effetti dell’allentamento. Dobbiamo continuare a essere disciplinati, rispettare le distanze e le misure igieniche. Se la curva delle infezioni dovesse diventare più ripida, il governo ... Leggi su ilnapolista Perché la Merkel e la Ue ci devono pagare : soldi - ciò che questo governo non farà mai

