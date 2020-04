Malattia di Kawasaki: che cos’è e perché è associata al Coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) Più protetti degli adulti rispetto alle gravi forme di polmonite sviluppate in relazione al Covid-19 e apparetemente anche meno “infettivi”. Della relazione tra bambini e coronavirus si è molto scritto e parlato, il più delle volte senza la presenza di studi effettivi, ma basandosi sulla semplice osservazione dei casi riscontrati in questi mesi di pandemia. Adesso, un’ulteriore scoperta renderebbe plausibile il fatto che il virus possa causare anche altre patologie, attivando il sistema immunitario dell’ospite e scatenando una risposta infiammatoria che può interessare qualunque organo, anche a distanza di tempo dall’infezione. Leggi su vanityfair Il Coronavirus e la malattia di Kawasaki : “A Bergamo mai così tanti bambini con questa sindrome - il virus potrebbe essere il fattore scatenante”

Coronavirus - allerta bambini e malattia di Kawasaki : aumento dei casi

Segnalazioni sulla malattia di Kawasaki per i bambini correlata al Coronavirus : replica di Broccolo (Di giovedì 30 aprile 2020) Più protetti degli adulti rispetto alle gravi forme di polmonite sviluppate in relazione al Covid-19 e apparetemente anche meno “infettivi”. Della relazione tra bambini e coronavirus si è molto scritto e parlato, il più delle volte senza la presenza di studi effettivi, ma basandosi sulla semplice osservazione dei casi riscontrati in questi mesi di pandemia. Adesso, un’ulteriore scoperta renderebbe plausibile il fatto che il virus possa causare anche altre patologie, attivando il sistema immunitario dell’ospite e scatenando una risposta infiammatoria che può interessare qualunque organo, anche a distanza di tempo dall’infezione.

repubblica : Coronavirus e malattia di Kawasaki, l'allarme dei pediatri italiani [aggiornamento delle 18:33] - fattoquotidiano : Coronavirus e la malattia di Kawasaki nei bambini, il pediatra: “A Bergamo 12 casi, abbiamo aspettato per non fare… - RaiNews : L'ospedale di #Bergamo rilancia l'allarme arrivato ieri da Londra: in una ventina di bambini è stata rilevata la ma… - kolemicos : RT @MinervaMcGrani1: Adesso per qualsiasi sindrome o malattia nuova è colpa del coronavirus. Da qualche giorno sui social girano informazio… - pagnutti_marco : RT @MinervaMcGrani1: Adesso per qualsiasi sindrome o malattia nuova è colpa del coronavirus. Da qualche giorno sui social girano informazio… -