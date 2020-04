Istat | l’occupazione tiene grazie alla cassa integrazione | ma è boom di inattivi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’ha diffuso i dati su occupati e disoccupati a marzo 2020, i primi successivi all’approvazione del lockdown da parte del governo. L’occupazione, con un lieve calo dello 0,1%, anche per effetto dellargata e il divieto di licenziamenti contenuti nel decreto Cura Italia. Chi è in, infatti, è considerato occupato. Anche se bisogna tenere conto che le misure più restrittive, con una chiusurargata delle attività produttive, sono arrivate nella seconda metà del mese. Più marcate sono le variazioni su chi cerca lavoro e gli. Di fatto c’è stato un travaso da disoccupazione atà. Il tasso di disoccupazione in un solo mese diminuisce di quasi un punto percentuale. Ma non è una notizia positiva, perché contemporaneamente cresce ...