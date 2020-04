Il grande rimpianto del principe Harry: "La mia esistenza è stata stravolta" - (Di giovedì 30 aprile 2020) Elisabetta Esposito Il principe Harry rimpiange la sua carriera militare: il duca si sentirebbe frustrato, ma pare che la colpa non sia di Meghan Markle Al principe Harry manca la vita militare. Come riporta il Mirror, il duca di Sussex - che la Regina Elisabetta II ha spogliato dei suoi gradi a seguito degli accordi per la Megxit - avrebbe rivelato agli amici quanto la sua vita “sia stata stravolta”: il duca rimpiange il suo passato tra armi e plotoni. Harry aveva ottento i gradi di capitano dei Royal Marines, comandante onorario della Royal Air Force Honington e comandante in capo di piccole navi e sottomarini. “Aveva trovato il suo paradiso quando prestava servizio nell’esercito - ha raccontato una fonte anonima - poi ha incontrato Meghan e ha vissuto un periodo grandioso. Ma non credo che abbia previsto che le cose potessero andare in questo ... Leggi su ilgiornale Lady D - il grande rimpianto del principe William : “Non me lo perdonerò mai”

Sci alpino - Johanna Schnarf annuncia il ritiro : “Il rimpianto più grande? Tante volte vicina al risultatone - è mancata la zampata”

Veronica Ursida - duro sfogo su Uomini e Donne : il suo grande rimpianto e la speranza (Di giovedì 30 aprile 2020) Elisabetta Esposito Ilrimpiange la sua carriera militare: il duca si sentirebbe frustrato, ma pare che la colpa non sia di Meghan Markle Almanca la vita militare. Come riporta il Mirror, il duca di Sussex - che la Regina Elisabetta II ha spogliato dei suoi gradi a seguito degli accordi per la Megxit - avrebbe rivelato agli amici quanto la sua vita “sia”: il duca rimpiange il suo passato tra armi e plotoni.aveva ottento i gradi di capitano dei Royal Marines, comandante onorario della Royal Air Force Honington e comandante in capo di piccole navi e sottomarini. “Aveva trovato il suo paradiso quando prestava servizio nell’esercito - ha raccontato una fonte anonima - poi ha incontrato Meghan e ha vissuto un periodo grandioso. Ma non credo che abbia previsto che le cose potessero andare in questo ...

ywngles : Il rimpianto più grande che ho di questo anno scolastico è quello di non aver potuto salutare il rappresentante di… - Laura_Bennati : @sirmacs @georgienonfa @annaiov1 È vero però non aver imparato ad ascoltare la musica è un grande rimpianto, purtro… - BDario22 : @pisto_gol Ottimo giocatore Arthur. Ma perdere Lautaro sarà un grande rimpianto. - hvrrysvoicee : Il mio rimpianto più grande, comunque, resta quello di non essermi dichiarata un anno fa, quando lui era praticamen… - lucy_esposito : RT @IDirettore2: #BastaUnaFoto per riportarmi indietro nel tempo e farmi ricordare le esperienze vissute. Amavo, amo e amerò la radio e far… -