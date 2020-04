Il Comitato tecnico di Conte dà i numeri? Brusaferro (Iss) insiste: la pandemia non è finita (Di giovedì 30 aprile 2020) pandemia non finita. Il Comitato tecnico scientifico di Conte dà i numeri? Parrebbe di sì, secondo altri esperti. Nel caso di una ripartenza allargata, il Comitato ritiene che ci possa essere una seconda ondata che poterebbe a oltre 150mila inuovo ricoveri in terapia intensiva, con un possibile picco di 430mila entro l’anno. Pare un po’ troppo, considerato che a inizio aprile questo picco è stato di 4.000 ricoverati. Insomma, non sono chiari i numeri, le conclusioni e i metodi. E ci sono anche contraddizioni, spiegano gli esperti, ad esempio tra i tassi di mancata diagnosi e i rischi di ricovero. Dal Comitato di Conte sulla pandemia indicazioni contraddittorie Pure sull’uso delle mascherine il Comitato di Conte contraddice il buon senso. Sostiene infatti che se tutti le utilizzassero i contagi si ridurrebbero del 25 per cento, mentre studi ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - il Comitato tecnico scientifico difende il documento pro-lockdown : «Chi ci contesta non ha incluso i morti tra i casi gravi - livello umiliante»

Coronavirus : Conte - ‘rapporto comitato tecnico scientifico non è segreto’

