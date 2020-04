Giappone, produzione industriale in caduta a marzo (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Cola a picco la produzione delle fabbriche Giapponesi a marzo. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser aver mostrato una discesa del 3,7% nel mese di marzo dopo il -0,3% registrato a febbraio. Il dato però si rivela migliore delle attese, che indicavano un calo pari a -5,2%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato in calo del 5,2%. Le previsioni ad 1 mese indicano per aprile un recupero della produzione (+1,4%) e quelle a due mesi (maggio) un decremento del’1,4%. Il calo della produzione a marzo è stato causato dalla forte riduzione delle consegne, che segnano un -5%, mentre le scorte sono salite dell’1,9%. La ratio delle scorte registra un aumento di 8 ... Leggi su quifinanza Giappone - calo inatteso della produzione industriale

