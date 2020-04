Fiammetta Cicogna propone uno svezzamento molto particolare alle sue gemelline (Foto) (Di giovedì 30 aprile 2020) Per le piccole Gaia e Gioia la mamma sta seguendo uno svezzamento molto particolare. E’ la scelta di Fiammetta Cicogna che sta facendo incuriosire tante mamme (Foto). Le piccole sono nate lo scorso 6 settembre e in questo periodo non c’è dubbio che Fiammetta abbia a disposizione molto tempo per dedicarsi a un momento così importante per le sue figlie. Gestire due gemelle è sempre complicato ma la splendida mamma sembrava si stesse complicando ancora di più la vita, invece lo svezzamento alternativo piace a Gaia e Gioia. Niente latte e biscotti ma dei veri manicaretti preparati seguendo l’alimentazione funzionale degli adulti. C’è chi storce naso e chi vuole adottare la stessa formula per i propri figli. Quindi tanta quinoa e anche menta e calamari, il tacchino, le carote, l’indivia e i fiocchi d’avena. Una dieta che ... Leggi su ultimenotizieflash GQ in diretta Instagram con Fiammetta Cicogna

Fiammetta Cicogna seno rifatto per Doc? La spiegazione spiazza tutti

Fiammetta Cicogna "tettona in Doc Nelle tue Mani"/ Fan dubbiosi? Lei svela l'arcano.. (Di giovedì 30 aprile 2020) Per le piccole Gaia e Gioia la mamma sta seguendo uno. E’ la scelta diche sta facendo incuriosire tante mamme (). Le piccole sono nate lo scorso 6 settembre e in questo periodo non c’è dubbio cheabbia a disposizionetempo per dedicarsi a un momento così importante per le sue figlie. Gestire due gemelle è sempre complicato ma la splendida mamma sembrava si stesse complicando ancora di più la vita, invece loalternativo piace a Gaia e Gioia. Niente latte e biscotti ma dei veri manicaretti preparati seguendo l’alimentazione funzionale degli adulti. C’è chi storce naso e chi vuole adottare la stessa formula per i propri figli. Quindi tanta quinoa e anche menta e calamari, il tacchino, le carote, l’indivia e i fiocchi d’avena. Una dieta che ...

bnotizie : Fiammetta Cicogna inventa lo svezzamento `funzionale’ per le gemelle: niente biscotti, ma indivia, menta e... -… - bnotizie : Fiammetta Cicogna inventa lo svezzamento `funzionale’ per le gemelle: niente biscotti, ma indivia, menta e... -… - SaccaPhotograph : Ma Fiammetta Cicogna che fine ha fatto? - GQitalia : Fiammetta Cicogna from Ibizia è un'esplosione di energia ?? #GQtelefonocasa - zazoomnews : GQ in diretta Instagram con Fiammetta Cicogna - #diretta #Instagram #Fiammetta #Cicogna -

Ultime Notizie dalla rete : Fiammetta Cicogna GQ in diretta Instagram con Fiammetta Cicogna GQ Italia Fiammetta Cicogna ammette: «Svezzo le mie figlie con quinoa e tacchino secondo la dieta funzionale»

Niente latte ma quinoa. Così ha deciso di svezzare le sue gemelline Fiammetta Cicogna, non senza polemiche. La conduttrice lo scorso febbraio è diventata mamma di Gaia e Gioia, avute dal compagno Carl ...

Fiammetta Cicogna, svezzamento alternativo per le sue gemelle

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Niente latte ma quinoa. Così ha deciso di svezzare le sue gemelline Fiammetta Cicogna, non senza polemiche. La conduttrice lo scorso febbraio è diventata mamma di Gaia e Gioia, avute dal compagno Carl ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...