Coronavirus, De Luca: “Tamponi e isolamento per chi verrà dal Nord” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha spiegato che le persone verranno individuate e segnalate nelle stazioni ferroviarie dove ci sarà la misurazione della temperatura corporea. “Cercheremo di fare uno sforzo perché le persone che vengono da fuori regione facciano i tamponi e segnalino la propria presenza”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento in consiglio regionale. Il governatore ha spiegato che le persone verranno “individuate e segnalate” nelle stazioni ferroviarie dove ci sarà “la misurazione della temperatura corporea”. “Cercheremo anche di ridurre i tempi dei quindici giorni di isolamento domiciliare, ma è evidente che dobbiamo avere il massimo di prudenza perché si prevede un arrivo massiccio da territori extra Campania”, ha spiegato il ... Leggi su 2anews Ivana Mrazova e Luca Onestini separati dal coronavirus - lei : “Non riesco a tornare in Italia”

