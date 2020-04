Centenaro (ECA): «Molti club sono in una situazione critica» (Di giovedì 30 aprile 2020) Il segretario generale dell’Associazione dei club europei (ECA), Michele Centenaro, ha lanciato l’allarme sull’emergenza Coronavirus spiegando che Molti club si trovano «in una situazione critica» dal punto di vista finanziario che Molti di essi stanno avendo problemi di liquidità a causa del blocco dell’attività. «Nell’associazione abbiamo 236 membri provenienti da 55 Paesi europei e abbiamo … L'articolo Centenaro (ECA): «Molti club sono in una situazione critica» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 aprile 2020) Il segretario generale dell’Associazione deieuropei (ECA), Michele, ha lanciato l’allarme sull’emergenza Coronavirus spiegando chesi trovano «in una» dal punto di vista finanziario chedi essi stanno avendo problemi di liquidità a causa del blocco dell’attività. «Nell’associazione abbiamo 236 membri provenienti da 55 Paesi europei e abbiamo … L'articolo(ECA): «in una» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TuttoMercatoWeb : Centenaro (segretario ECA): 'Club in condizioni critiche. Importante ripresa delle competizioni' - Vatenerazzurro1 : RT @CalcioFinanza: #Centenaro, #ECA: «Molti club sono in una situazione critica. C'è grande richiesta di liquidità» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Centenaro (ECA): «Molti club sono in una situazione critica»: Il segretario generale dell’Asso… - CalcioFinanza : #Centenaro, #ECA: «Molti club sono in una situazione critica. C'è grande richiesta di liquidità»… -

Ultime Notizie dalla rete : Centenaro ECA Centenaro (ECA): «Molti club sono in una situazione critica Calcio e Finanza