Anzio | spiagge chiuse almeno fino al prossimo 18 maggio

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ledel litorale romano restano. E’ questo la decisione maturata dai Sindaci di Ardea, Pomezia, Nettuno (ma anche Fiumicino ed Ostia) che già da oggi potrebbero firmare l’ordinanza che prolungherà il divieto d’accesso all’arenileal18. Il motivo è semplice: a pesare è l’incertezza di come, e soprattutto con quali risorse, dovrebbe essere gestito il controllo delle prescrizioni di sicurezza in materia di Coronavirus specie sullelibere. Questo peraltro in concomitanza dell’allentamento delle misure restrittive a partire da lunedì 4, data dalla quale ci si potrà spostare anche per andare a trovare i “congiunti”. Chi dovrà, cioè, garantire, tra gli altri, che non si verifichino assembramenti sia sulla spiaggia che in acqua? ...