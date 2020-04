Tommasi | «A lungo andare allenarsi in spazi ristretti fa male ai muscoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi il presidente dell’Assocalciatori Danilosulla questione dibattuta della ripresa degli allenamenti. L’associazione si è espressa con un duro comunicato nei confronti della decisione di Conte di far riprendere gli allenamenti per gli sport individuali e «non consentire ai calciatori professionisti lo svolgimento di allenamenti in forma individuale nei centri sportivi». Secondonon si può partire con gli allenamenti di gruppo senza aver fatto riprendere prima i calciatori con alcuni allenamenti individuali perché questostop ha sicuramente creato problemi «Se anche non si dovesse tornare a giocare, per un calciatoreè importante per il mantenimento. A livello individuale il rischio di contagio non c’è». Più dell’80% delle ...