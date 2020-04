Spadafora: «Se non ci saranno le condizioni anche la Serie A si dovrà fermare» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di Omnibus su LA7. Ecco le sue parole sull’eventuale ripresa Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto ai microfoni di Omnibus su LA7. Ecco le sue parole sull’eventuale ripresa e sulle polemiche che si sono create negli ultimi giorni: «Ad oggi sono in corso i contatti tra il comitato e la FIGC, che aveva presentato un protocollo ma non ritenuto approfondito dal comitato tecnico scientifico. Ho sempre detto che la ripresa degli allenamenti non vuol dire riprendere il campionato. Se non si vuole l’incertezza allora si può scegliere la linea della Francia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Spadafora : «Qualche presidente (Lotito) mette in giro menzogne. Questi metodi non funzionano più»

