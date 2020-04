"Mossa non condivisa con FdI". Salvini esclude la Meloni: la Lega si chiude in Parlamento da sola (Di mercoledì 29 aprile 2020) Le Lega ha organizzato un presidio in Parlamento, dove rimarrà a oltranza fino a quando non arriveranno dal governo Conte le risposte che gli italiani attendono per fronteggiare la crisi economica derivata dal coronavirus. L'annuncio di Matteo Salvini è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha spiazzato anche i principali alleati del centrodestra. Fonti di Fratelli d'Italia spiegano all'Adnkronos di essere sorpresi, visto che da tempo Giorgia Meloni chiede la piena operatività delle Camere e dei suoi organismi. Inoltre, le stesse fonti sottolineano come la Mossa del leader leghista non è stata condivisa con FdI e per questo c'è un po' di amarezza. Lo stesso vale per Forza Italia: “Non siamo stati informati - ha dichiarato Antonio Tajani - non ne so nulla”. Leggi su liberoquotidiano Calciomercato - doppietta dal Napoli : non solo Milik - mossa a sorpresa di Paratici!

Non È Stata una Mossa Furba Dire agli Studenti 3 Mesi Fa che Sarebbero Stati Tutti Promossi

Coronavirus - la stramba storia dell’Albinia : è l’unica squadra italiana ad aver vinto il campionato ma a non esser stata promossa (Di mercoledì 29 aprile 2020) Leha organizzato un presidio in, dove rimarrà a oltranza fino a quando non arriveranno dal governo Conte le risposte che gli italiani attendono per fronteggiare la crisi economica derivata dal coronavirus. L'annuncio di Matteoè arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha spiazzato anche i principali alleati del centrodestra. Fonti di Fratelli d'Italia spiegano all'Adnkronos di essere sorpresi, visto che da tempo Giorgiachiede la piena operatività delle Camere e dei suoi organismi. Inoltre, le stesse fonti sottolineano come ladel leader leghista non è statacon FdI e per questo c'è un po' di amarezza. Lo stesso vale per Forza Italia: “Non siamo stati informati - ha dichiarato Antonio Tajani - non ne so nulla”.

borghi_claudio : @borabora131313 Certo, ma lei immagini se, in assenza di questa mossa da parte di BCE, fosse avvenuto un avviciname… - macmac______ : RT @Libero_official: 'Mossa non condivisa con FdI'. #Salvini esclude la #Meloni: la Lega si chiude in Parlamento da sola - matteo2006 : Non so più cosa dire , la mossa di uno sciacallo disperato che vede allontanarsi le sue prede ! Fase 2, la mossa de… - Libero_official : 'Mossa non condivisa con FdI'. #Salvini esclude la #Meloni: la Lega si chiude in Parlamento da sola… - micol0benini : @Nico_Politi Scusa, per la verità pensavo durasse di più per questo non mi sono mossa prima... -

Ultime Notizie dalla rete : Mossa non Doppia mossa per complicare le scarcerazioni dei boss L'HuffPost Giorgia Meloni spiazzata da Salvini: "La Lega si chiude in Parlamento? Mossa non condivisa con FdI"

Inoltre, le stesse fonti sottolineano come la mossa del leader leghista non è stata condivisa con FdI e per questo c’è un po’ di amarezza. Lo stesso vale per Forza Italia: “Non siamo stati informati - ...

Alonso, Dennis e la pesca della discordia

La stagione 2007 di Formula 1 resta, ancora oggi a 13 anni di distanza, una delle più discusse e controverse dell’intera storia del motorsport. Tra i tanti episodi di quell’anno, uno dei più noti è qu ...

Inoltre, le stesse fonti sottolineano come la mossa del leader leghista non è stata condivisa con FdI e per questo c’è un po’ di amarezza. Lo stesso vale per Forza Italia: “Non siamo stati informati - ...La stagione 2007 di Formula 1 resta, ancora oggi a 13 anni di distanza, una delle più discusse e controverse dell’intera storia del motorsport. Tra i tanti episodi di quell’anno, uno dei più noti è qu ...