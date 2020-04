Meloni a Berlusconi: “I problemi in Ue creati dai Macron non dai sovranisti” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma 29 apr – “Non sono d’accordo” con quanto affermato da Silvio Berlusconi, “non si può obiettivamente dire che sono i sovranisti che hanno creato i problemi che abbiamo in Europa, a meno che non si voglia sostenere la stessa tesi che sostengo io da tempo:che cioè i veri sovranisti sono i tedeschi, o i francesi, o quelle nazioni che hanno sempre interpretato l’Europa come fosse qualcosa su cui banchettare a spese di tutti gli altri”. Così Giorgia Meloni, ai microfoni di No stop news su Rtl 102.5, risponde alle accuse del leader di Forza Italia, secondo cui le prese di posizione dei sovranisti (del Nord Europa e di casa nostra) ci impedirebbero di ottenere gli aiuti Ue. Un chiaro riferimento al Mes – il famigerato Meccanismo europeo di stabilità – che l’ex Cav vorrebbe “rifilare” agli ... Leggi su ilprimatonazionale Virus - Meloni replica a Berlusconi : «I veri nemici della Ue sono gli europeisti alla Macron»

