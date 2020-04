Giuseppe Conte in diretta alla Camera e al Senato: data, orario e dove guardare l’informativa (Video) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si è tenuta domenica la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi del Premier Conte che ha illustrato a tutti gli italiani le nuove misure per per far fronte alla cosiddetta “Fase 2” che prenderà il via dal prossimo 4 maggio. Leggi anche: Fase 2: pubblicato l’elenco completo con tutti i negozi aperti dal 4 maggio. Attività consentite: ecco cosa si potrà fare Conte, l’informativa alla Camera dei Deputati e al Senato Nella giornata di domani, martedì 30 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte interverrà prima alle ore 10:00 nell’Aula della Camera per un’informativa e poi alle ore 12:30 per un’altra informativa al Senato. “Domani mattina sarò prima alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica per un’informativa urgente sulle iniziative ... Leggi su ilcorrieredellacitta Ci sono quattro ipotesi sul futuro del governo - e in tre di queste non c’è Giuseppe Conte

