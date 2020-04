Fase 2, Trenord: “Sui treni viaggerà il 50% dei viaggiatori. Ecco i posti a scacchiera” (Di mercoledì 29 aprile 2020) posti a sedere a scacchiera che ridurranno “al 50% il numero dei passeggeri“. Lo rende noto Trenord presentando le nuove disposizioni all’interno dei suoi treni che diventeranno la normalità nella Fase 2 che partirà da lunedì 4 maggio. “Questa disposizione per la prossima settimana non sarà un problema, ma da maggio potrebbe diventarlo. E’ importante … L'articolo Fase 2, Trenord: “Sui treni viaggerà il 50% dei viaggiatori. Ecco i posti a scacchiera” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 29 aprile 2020)a sedere a scacchiera che ridurranno “al 50% il numero dei passeggeri“. Lo rende notopresentando le nuove disposizioni all’interno dei suoiche diventeranno la normalità nella2 che partirà da lunedì 4 maggio. “Questa disposizione per la prossima settimana non sarà un problema, ma da maggio potrebbe diventarlo. E’ importante … L'articolo2,: “Suiviaggerà il 50% deia scacchiera” proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Fase 2, Trenord: 'Sui treni viaggerà il 50% dei viaggiatori. Ecco i posti a scacchiera' - - Venere781 : RT @AndreaStair: E dopo un giorno di prova, ecco la presa di coscienza di ATM e TreNord.. @RobiVil @RobertoBurioni @Cartabellotta https://t… - AndreaStair : E dopo un giorno di prova, ecco la presa di coscienza di ATM e TreNord.. @RobiVil @RobertoBurioni @Cartabellotta - shesfearlss : Ma voi ve la immaginate la fase due di Trenord no perché io rido già - AleCom1968 : RT @TrenordOfficial: L’AD Marco Piuri a @Unomattina spiega come si viaggerà con #Trenord in Lombardia, a partire dal 4 maggio, con l’avvio… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Trenord Treni e fase 2: il questionario di Trenord e le proposte dei Comitati pendolari Lecco Notizie Coronavirus a Roma, ultime notizie Federalberghi: «Perdiamo 100 milioni al mese»

Saranno 70 a Roma e nel Lazio i centri privati, che la Regione sta individuando, dove i cittadini potranno fare i test sierologici. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, avvisa che entro i primi 20 ...

Fase 2, si teme nuovo ‘esodo’: assalto a treni, aerei e autobus diretti al Sud

Fase 2, presi d’assalto treni, aerei e autobus diretti al Sud Italia: previsto nuovo ‘esodo’ come quello avvenuto lo scorso 9 marzo, ecco tutti i dettagli e i timori. Fase 2, si teme nuovo esodo vers ...

Saranno 70 a Roma e nel Lazio i centri privati, che la Regione sta individuando, dove i cittadini potranno fare i test sierologici. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, avvisa che entro i primi 20 ...Fase 2, presi d’assalto treni, aerei e autobus diretti al Sud Italia: previsto nuovo ‘esodo’ come quello avvenuto lo scorso 9 marzo, ecco tutti i dettagli e i timori. Fase 2, si teme nuovo esodo vers ...