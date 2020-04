Emergenza Covid-19, dal 4 maggio a Bari riaprono parco 2 Giugno e la pineta di San Francesco ma con alcuni importanti divieti (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una bella notizia per tutti quanti i cittadini di Bari che amano lo sport all’aperto. Da lunedì 4 maggio saranno aperti due polmoni verdi della città, il parco 2 Giugno e la pineta San Francesco. A chiudere i due parchi fu il sindaco Antonio Decaro. L’apertura è vincolata però al rispetto di alcune regole. Niente uso del pallone, soste sui prati. Divieto assoluto di assembramenti e pic nic. Leggi su baritalianews Emergenza Covid-19 - nel centro a Bari è ritorno al passato - auto in doppia fila e parcheggiatori abusivi

Sondaggi politici elettorali oggi 29 aprile 2020 : sulla gestione dell’emergenza Covid - gli italiani assolvono la Lombardia

L'emergenza Covid-19 e la questione delle fake news (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una bella notizia per tutti quanti i cittadini diche amano lo sport all’aperto. Da lunedì 4saranno aperti due polmoni verdi della città, ile laSan Francesco. A chiudere i due parchi fu il sindaco Antonio Decaro. L’apertura è vincolata però al rispetto di alcune regole. Niente uso del pallone, soste sui prati. Divieto assoluto di assembramenti e pic nic.

matteorenzi : Nel momento di massima emergenza l'Italia ha avuto 4MILA pazienti in terapia intensiva per COVID. Oggi sono 1.863.… - stanzaselvaggia : Lo strano caso della raccolta fondi di Elisabetta Franchi: 210mila euro inutilizzati dopo oltre un mese di emergenz… - giorgio_gori : Riguardo a #Bergamo ho deciso di mantenere in vigore l’ordinanza che vieta il gioco d’azzardo finché durerà l’emerg… - Unicost2 : 'Codice rosso ed emergenza #COVID19 ', di Gabriella Viglione in collaborazione con il Centro Studi 'Nino Abbate 'di… - calciofemita : ???? La @UEFA ha deciso di destinare 236,5 milioni di euro per aiutare le 55 federazioni affiliate ad affrontare l’em… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Kaspersky, l'emergenza Covid-19 impone meno privacy Il Sole 24 ORE Costanza Caracciolo e il parto durante l’emergenza Coronavirus: “Avevo paura, mi mancava Bobo Vieri”

Costanza Caracciolo, dopo la nascita di Isabel, aveva confidato sui social che non è stato facile affrontare il parto senza avere accanto Bobo Vieri. La showgirl è tornata a parlarne sul magazine ...

Coronavirus a Roma, ultime notizie Federalberghi: «Perdiamo 100 milioni al mese»

Saranno 70 a Roma e nel Lazio i centri privati che la Regione sta individuando dove i cittadini potranno fare i test sierologici. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, avvisa che entro i primi 20 g ...

Costanza Caracciolo, dopo la nascita di Isabel, aveva confidato sui social che non è stato facile affrontare il parto senza avere accanto Bobo Vieri. La showgirl è tornata a parlarne sul magazine ...Saranno 70 a Roma e nel Lazio i centri privati che la Regione sta individuando dove i cittadini potranno fare i test sierologici. L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, avvisa che entro i primi 20 g ...