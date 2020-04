È morto il critico d’arte e curatore Germano Celant: aveva 80 anni (Di mercoledì 29 aprile 2020) È morto il critico d’arte e curatore italiano Germano Celant: aveva 80 anni ed era ricoverato da circa due mesi all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. A Celant, che era nato a Genova nel 1940, si Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) È morto ild’arte eitaliano80ed era ricoverato da circa due mesi all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. A, che era nato a Genova nel 1940, si

