Coronavirus: bozza circolare Speranza, 20 indicatori per ritorno a lockdown/Adnkronos (2) (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Adnkronos) – Tra gli indicatori più significativi, naturalmente, figura il “numero di nuovi casi di infezione confermata da Sars-Cov-2 per Regione non associati a catene di trasmissioni note”. Rispetto a questo parametro, il ministero nel dossier sentenzia che la “presenza di focolai” e “nuovi casi di infezione non tracciati a catene note di contagio” richiede “una valutazione del rischio ad hoc” per decidere se la situazione in Regione richieda “un ritorno alla fase 1”. L'articolo Coronavirus: bozza circolare Speranza, 20 indicatori per ritorno a lockdown/Adnkronos (2) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : bozza circolare Speranza - 20 indicatori per ritorno a lockdown/Adnkronos

