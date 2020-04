Atletica | i record del mondo | il 43″03 di Wayde van Niekerk che cancellò Michael Johnson

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ il 18 agosto 2016 e a Rio De Janeiro sta per prendere il via l’attesissima finale olimpica dei 400 metri piani uomini. Il sudafricanovanparte con i favori del pronostico, anche in considerazione dell’oro conquistato l’anno precedente ai Mondiali di Pechino. Gli avversari più accreditati per contendergli il trionfo a cinque cerchi sono il rappresentante di Grenada Kirani James vincitore a Londra 2012 e lo statunitense LaShawn Merritt che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. Allo start è proprio l’atleta di Grenada il più reattivo e a metà gara è in testa.vansfavorito dall’ottava corsia, spinge forte per rimanere in corsa per la vittoria. Lo statunitense, invece, punta tutto sul rettilineo finale nel quale, spera, di poter recuperare il distacco dai due ...