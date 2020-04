Usa 2020, Hillary Clinton scende in campo per Joe Biden: “Serve un presidente come lui. Il voto è un referendum sul futuro che vogliamo” (Di martedì 28 aprile 2020) Hillary Clinton scende in campo per Joe Biden. “Serve un leader, un presidente come Joe Biden”, ha detto l’ex first lady, ex segretario di Stato e poi candidata alle scorse presidenziali negli Usa. L’endorsement allo sfidante democratico di Donald Trump è l’occasione per attaccare a tutto campo l’attuale presidente. Le sfide poste dal coronavirus rappresentano “il momento della resa dei conti per creare quell’America che vogliamo”, dice l’ex segretario di Stato, nel corso di un town hall virtuale con Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca per le elezioni del prossimo autunno. “Sono stata non una sola collega ma anche un’amica, mi piacerebbe fosse presidente ora”. A suo avviso, serve un presidente come Biden per “mettere fine al disprezzo della legge e delle istituzioni da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano Elezioni Usa 2020 : anche Hillary Clinton appoggia Joe Biden

