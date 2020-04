Uno studio sugli scenari possibili con l' aumento delle tensioni nella maggioranza

Leggi su agi

(Di martedì 28 aprile 2020) Leregistratesubito dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte potrebbero cambiare repentinamente loo politico e di governo: se prima della conferenza di domenica il governo sembrava destinato a durare almeno fino all'autunno, ora sembra prendere piede un'altra opzione. L'AGI ha interpellato, a questo proposito, il professor Lorenzo Castellani, analista politico della LUISS School of Government, che con un gruppo di colleghi ha realizzato loMyReport. "Il report rientra nelle analisi che facciamo e che sono rivolte per lo più ai mercati e agli operatori finanziari: vogliamo fornire un quadro e degliaggiornati mese per mese", spiega Castellani. "Da questo report, in particolare, emergono tre. Il primo, che chiamiamo di 'base line', è anche quello al momento più probabile. ...