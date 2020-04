Sampdoria | occhi su Foggia come ds Ma lui prende tempo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020)sul direttore del Benevento Pasquale. In casa Samp si lavora per la prossima stagione Pasqualepiace alla. Il direttore sportivo attualmente sotto contratto con il Benevento ha già attirato i club di serie A, il suo lavoro in giallorosso non è passato inosservato. LEGGI LE ULTIME NOTIZIE SU SAMPNEWS24 Secondo quanto riportato dalla redazione di Sampnews24.com, il ds dei campani peròammettendo: «Non è il momento di parlare di me». Leggi su Calcionews24.com