Q Talks - Comprare l' auto ai tempi del Covid-19 | ne parliamo oggi alle 15

(Di martedì 28 aprile 2020) Il 4 maggio riapriranno le concessionarie. Nessuno, nel sistemamotive, è stato colpito come loro dconseguenze della pandemia. Che cosa faranno per ripartire? Dovranno per forza rivedere i loro rapporti con le casemobilistiche? E, di conseguenza, cambierà il nostro modo di acquistare l? Ci saranno forti sconti sul nuovo? Lusato ha perso di valore? I dealer si aspettano alla ripresa una forte domanda di vetture a motore termico, a basso costo e bassi consumi? Oppure si punterà ancora sullelettrico. Sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta nel Q Talk di15, in diretta sui canali Facebook e YouTube di Quattroruote, con tre ospiti deccezione: Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Feder, Plinio Vanini, presidente del gruppotorino, e Andreas Barchetti, amministratore delegato del gruppo Barchetti. Modera ...