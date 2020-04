Previsioni Meteo | nel primo weekend di Maggio ultime piogge residue e ampi sprazzi di sole

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 28 aprile 2020)– Andrà via via smorzandosi l’influenza instabile verso il fine settimana. L’onda instabile nordatlantica, infatti, andrebbe spostandosi verso le aree dell’ex Jugoslavia e balcaniche, deviata a Est dall’incidere progressivo di un promontorio subtropicale in repentino sollevamento verso il Mediterraneo centrale. In questa fase, la circolazione non sarebbe più occidentale o nord occidentale, ma prenderebbe temporaneamente una piega più settentrionale, come visibile dall’immagine in evidenza, orientamento imposto dal promontorio di alta in sollevamento fino al Regno Unito. Tuttavia, il perno della saccatura instabile con asse, quindi, meridiano, si porrebbe sulle regioni dell’Est Europa, dove agirebbero due minimi depressionari alle quote medio-alte, dove opererebbero leri ...