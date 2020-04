Per Tmz Kim Jong-un è morto Ma il mistero si infittisce con l’avvistamento del suo

(Di martedì 28 aprile 2020) Il leader della Corea del Nord Kim-un sarebbea causa di complicazioni in seguito a un’operazione chirurgica. Usa, l’intelligence al lavoro su un’indiscrezione delle ultime ore: Kim-un sarebbein seguito a complicazioni dopo un’operazione chirurgica. La notizia è stata lanciata da Tmz, tra i primi ad aver annunciato la morte di Kobe Bryant. Nei giorni scorsi i media di Seul avevano rilanciato una notizia secondo cui il leader della Corea del Nord, sottopostosi a intervento, sarebbe stato in pericolo di vita. Ilsi. Mentre diversi media continuano a riportare la notizia del decesso di Kim, nella mattinata del 26 aprile sono state diffuse le foto di quello che sarebbe un treno del leader della Corea del Nord. Scatti che avvalorerebbero la tesi secondo cui il leader sarebbe in un resort di lusso situato nella ...

A infittire il mistero è stato l’invio da parte della Cina di un team nello Stato eremita con esperti medici "per consigliare il leader nordcoreano". Tre giorni fa Donald Trump ...Dopo diverse voci in merito alle condizioni di salute del dittatore, che recentemente non è apparso in pubblico, sembra quindi che sia morto. “Secondo quanto riferito il dittatore della Corea del Nord ...