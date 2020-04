Nina Moric:”Ho finito la quarantena”. La risposta:”Sei ridicola” (Di martedì 28 aprile 2020) Aveva annunciato il suo addio da Instagram e Facebook proprio durante la quarantena. E così la sua vita social si era interrotta all’improvviso. Ma è tornata! Nina Moric (foto Instagram @Nina Moric)Era già successo in passato che Nina Moric decidesse di “disintossicarsi” dai social sparendo per qualche mese da Instagram e Facebook proprio come ha fatto ultimamente. A settembre 2019, infatti, la bella modella era scomparsa per ben due mesi senza dare troppe spiegazioni tanto che i suoi follower si erano preoccupati. Poi era tornata con un post commovente sul figlio definendolo “Il mio Tutto”. Ora è accaduto di nuovo. Nina annuncia la sua sparizione dai social salvo poi tornare dopo poco con un suo scatto. Dopo il riavvicinamento con Fabrizio Corona, c’è chi parla di un ritorno di fiamma, Nina Moric ... Leggi su chenews Nuove testimonianze sulla guerra tra Luigi Favoloso e Nina Moric : “Mi ha massacrato di botte” (VIDEO)

