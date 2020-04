Le inchieste di Report | il virus nero e il business delle mascherine

(Di martedì 28 aprile 2020) Nuoveper i giornalisti di, ancora una volta legate all'emergenza corona: da dove nascono le fortune della galassia neofascista (e dei loro leader), la stessa da cui parte la propaganda anti Bergoglio e le tante fakenews sul Covid-19; ile le gare Consip per comprarle sul mercato. Nell'anteprima andiamo però in Spagna a parlare di fecondazione artificiale col servizio di Adele Grossi Sono centinaia in rete, gli anonimi donatori di (...) - Media / Speculazione, , Quarantena, Corona

reportrai3 : Un filo nero nega tra di loro alcune delle fake news più virali. Inoltre: la caccia al tesoro dei neofascisti e un… - reportrai3 : Chi sono i grandi importatori di mascherine in Italia, e che prodotti offrono #Report da rivedere: 'I soliti igno… - reportrai3 : Mascherine: da chi, e soprattutto che cosa stiamo comprando? #Report da rivedere: 'Già la maschera' di… - Cinzia77882275 : RT @ISentinellidi: LE #BUFALE SUL #VIRUS E IL BUSINESS DELL'ESTREMA DESTRA #Report ha scoperto un filo nero che lega tra di loro i contenut… - LESOVICI : RT @UmbertoNew: Finalmente oggi #Report dedicherà l'intera puntata a inchieste riguardanti la #sinistra e altre forze filo europeiste! Iniz… -

Lunedì 27 aprile alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata del programma d'inchieste condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, Report che settimana scorsa ha spopolato con l'inchiesta sugli ...