La Vita in Diretta: gaffe di Matano e scherzo di Lorella Cuccarini (Di martedì 28 aprile 2020) Al termine della trasmissione andata in onda ieri su Rai 1, Lorella Cuccarini fa uno scherzo al giornalista che replica: “Il tuo è un colpo basso” per poi commettere una piccola gaffe Al momento dei saluti, ancora un po’ di tempo da trascorrere insieme e Lorella Cuccarini ne approfitta per mettere in imbarazzo il co-conduttore Alberto Matano. ecco cosa è successo Lo scherzo della Cuccarini sorprende Matano: “Questo èArticolo completo: La Vita in Diretta: gaffe di Matano e scherzo di Lorella Cuccarini dal blog SoloDonna Leggi su solodonna “Ci dispiace molto - ma non andremo in onda” : Lorella Cuccarini - l’annuncio a La vita in diretta

Alberto Matano - “colpo basso” di Lorella Cuccarini a La Vita in diretta : lo fa vedere a tutti

La Vita in diretta - è proprio Lorella Cuccarini ad annunciare lo stop : “Non ci saremo” (Di martedì 28 aprile 2020) Al termine della trasmissione andata in onda ieri su Rai 1,fa unoal giornalista che replica: “Il tuo è un colpo basso” per poi commettere una piccolaAl momento dei saluti, ancora un po’ di tempo da trascorrere insieme ene approfitta per mettere in imbarazzo il co-conduttore Alberto. ecco cosa è successo Lodellasorprende: “Questo èArticolo completo: Laindididal blog SoloDonna

mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - AndreaScanzi : Sono anni che glielo dico, a questo postumo in vita qua, che con me l’unica certezza che poteva avere era perdere.… - LCuccarini : Grazie Maurizio! COSTANZO: MI PIACE LA VITA IN DIRETTA DELLA CUCCARINI, A MAGGIO MI VEDRETE SU RAI2 | BubinoBlog -… - gallintermedia : RT @mattino5: 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiusura per i… - elazar_13 : RT @mattino5: 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiusura per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini: “Venerdì non saremo in onda” Lanostratv Benedetta Rossi sdraiata a terra: la foto su Instagram preoccupa i fan

Bendetta Rossi la cuoca di Fatto in Casa Per Voi è molto attiva sui social. Su Instagram posta infatti molto spesso foto delle sue ricette, ma anche della sua vita quotidiana. Così, l’abbiamo vista in ...

Coronavirus Italia, tornano a calare i malati: la diretta

La Fase 2 dell’emergenza coronavirus si avvicina, così come le nuove misure decise dal governo Conte. Intanto, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, sono 199.414 i contagiati to ...

Bendetta Rossi la cuoca di Fatto in Casa Per Voi è molto attiva sui social. Su Instagram posta infatti molto spesso foto delle sue ricette, ma anche della sua vita quotidiana. Così, l’abbiamo vista in ...La Fase 2 dell’emergenza coronavirus si avvicina, così come le nuove misure decise dal governo Conte. Intanto, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile, sono 199.414 i contagiati to ...