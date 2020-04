La fine della storia dei «diplomatici» che non volevano dare i documenti e l’autocertificazione (Di martedì 28 aprile 2020) Nei primi giorni di aprile aveva fatto furore sui social network il video registrato da due coppie in un’auto, senza mascherine, che erano state fermate dai carabinieri di Monzambano, in provincia di Mantova, ad un posto di blocco sulla strada che porta al lago. Vi ricordate i «diplomatici» che non volevano dare i documenti? Il conducente era stato fermato per aver violato le norme sul contenimento del Coronavirus. Alla domanda dei militari di mostrare un documento, il guidatore dell’auto aveva risposto di no, sostenendo di essere un ambasciatore e che tutte le persone nell’auto facessero parte del corpo diplomatico. A quel punto i carabinieri hanno chiesto quale fosse la meta del gruppo, e la risposta era stata Peschiera del Garda, in provincia di Verona, e quando i militari avevano fatto loro notare che «è tutto chiuso», è stato ... Leggi su nextquotidiano Ligue 1 e Ligue 2 - verso la sospensione! Fine della stagione calcistica

