Inter, Moratti: "Prenderei Håland! Lippi il tecnico più accontentato. La Serie A non deve ripartire" (Di martedì 28 aprile 2020) Massimo Moratti, ex presidente dei nerazzurri, è stato eletto dai lettori di calciomercato.com "l'Interista più amato". Ecco le parole dell'imprenditore alla testata giornalistica: Cosa si prova ad avere ancora tanto affetto da parte della gente? "È un sentimento che non può che rendermi riconoscente. Ringrazio tutti per l'affetto, credo sia il risultato di tanti anni belli trascorsi insieme. Terminati poi benissimo". Lei chi avrebbe votato? "Avrei votato Facchetti per tutto quello che ha dato...

